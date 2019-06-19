В мире так много невероятных футболисток, убеждающих нас, что мы на правильном пути, что наше движение — не просто спорт, это горизонт новых возможностей, где есть место знаниям, красоте и радости.

Но пока профессиональный женский футбол не очень популярен в России, а футболистки еще только становятся примерами подражания для девчонок.

Поэтому мы создали попечительский совет GirlPower Kids.

Попечители помогают девочкам, тренирующимся в GirlPower, развиваться за пределами футбольного поля, узнавать новое, встречаться с героями из других областей, расти и развиваться.