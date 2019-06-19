Смотрите, футбол — это подвижный, командный вид спорта. И получить травму, конечно, можно. Но, во-первых, дети в принципе редко травмируются, а, во-вторых, в группах начинающих темп тренировки очень невысокий, упражнения максимально неконтактные, а тренеры следят за безопасностью. Так что риск травмы совсем невысокий.
При этом футбол развивает в детях «сильные» качества — смелость, решительность, лидерство, командное взаимодействие и т. д. И именно поэтому он так нужен девочкам. У нас про это даже есть специальное короткое и красивое видео.