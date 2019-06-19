 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
РЕГИСТРАЦИЯ
Мы в GirlPower используем файлы cookies.
OK
Футбольная школа для девочек от 5 до 16 лет
пробная тренировка
Потому что футбол — это весело и полезно
Особенно для девочек
Информационный партнер футбольной школы GirlPower Kids
Tilda Publishing
GirlPower FC — это первая и крупнейшая в России футбольная школа для девушек (больше 400 тренирующихся) в семи городах России. Мы тренируем с 2014 года.

А GirlPower Kids — это наша школа для девочек от 5 лет в Москве. Девочки делятся на команды
по возрасту и уровню, тренируются 2−3 раза в неделю и участвуют в турнирах и фестивалях
по выходным.

Большинство девчонок, которые приходят к нам на тренировки, до этого никогда не играли в футбол (и это нормально). Наши тренеры прошли специальную стажировку и умеют делать тренировки такими, чтобы на них было интересно, весело и комфортно и тем, кто никогда не играли в футбол и тем, кто уже имеет какой-то футбольный опыт.
Зачем девочке футбол
Футбол — это самая популярная игра в мире. Во дворе, в детском саду, школе, институте — футбольные игры являются одним из главных способов объединения и социализации детей. Но пока, в основном, мальчиков. При этом девочки, умеющие играть, быстрее и легче находят друзей, завоевывают авторитет в компании и адаптируются в новой среде. А это очень важно для внутренней уверенности, как в детстве, так и в подростковом возрасте.
Футбол помогает детям развить креативность, смелость в принятии решений, лидерские навыки, умение работать в команде и мотивированность. Эти качества потом помогают ребенку и в учебе, и во взрослой жизни.
Женский футбол становится популярнее не только в мире, но и в России. Все больше футбольных клубов открывают свои женские команды — ЦСКА, Локомотив, Зенит, Краснодар, Ростов, Рубин и другие. Игра в футбол поможет девочке не только развить важные качества, но и при желании может стать для нее способом добиться успеха и признания на профессиональном уровне.
Все понятно, идем на пробную бесплатную тренировку
зарегистрироваться
КАК УСТРОЕНА ТРЕНИРОВКА
Разминка
Техника работы с мячом
Заминка
и подведение итогов
Игра
Командно-групповые взаимодействия
Приветствие и знакомство
Или посмотрите, что О НАС ПИШУТ
Или посмотрите, что О НАС ПИШУТ
Зарегистрируйтесь на пробную бесплатную тренировку
зарегистрироваться
А еще у нас есть попечительский совет
В мире так много невероятных футболисток, убеждающих нас, что мы на правильном пути, что наше движение — не просто спорт, это горизонт новых возможностей, где есть место знаниям, красоте и радости.

Но пока профессиональный женский футбол не очень популярен в России, а футболистки еще только становятся примерами подражания для девчонок.

Поэтому мы создали попечительский совет GirlPower Kids.

Попечители помогают девочкам, тренирующимся в GirlPower, развиваться за пределами футбольного поля, узнавать новое, встречаться с героями из других областей, расти и развиваться.
А еще у нас есть попечительский совет
В мире так много невероятных футболисток, убеждающих нас, что мы на правильном пути, что наше движение — не просто спорт, это горизонт новых возможностей, где есть место знаниям, красоте и радости.

Но пока профессиональный женский футбол не очень популярен в России, а футболистки еще только становятся примерами подражания для девчонок.

Поэтому мы создали попечительский совет GirlPower Kids.

Попечители помогают девочкам, тренирующимся в GirlPower, развиваться за пределами футбольного поля, узнавать новое, встречаться с героями из других областей, расти и развиваться.
  • Юлия Варшавская
    Главный редактор Forbes Woman Russia и Forbes Life Russia

  • Лиза Сурганова

    Главный редактор Кинопоиска

  • Варвара Шмыкова
    Актриса кино и театра «Июльансамбль»
  • Юлия Варшавская
    Главный редактор Forbes Woman Russia и Forbes Life Russia

  • Лиза Сурганова

    Главный редактор Кинопоиска

  • Варвара Шмыкова
    Актриса кино и театра «Июльансамбль»
Вопросов нет, идем на пробную бесплатную тренировку
зарегистрироваться
  • Тренер ФК Краснодар Василий Березуцкий на показательной тренировке с командой 9-10 лет
  • Судья FIFA Анастасия Пустовойтова на показательной тренировке для команды 9-10 лет
  • После победы на игре
  • Празднование первого гола
что еще может вас останавливать:
что еще может вас останавливать:
  • Что у вашей дочки ничего не получится
    У нас школа футбола — уже больше семи лет мы учим играть в футбол девочек, которые до первой нашей тренировки ни разу не играли в футбол. И у всех получается.

    Мы не пытаемся сделать из каждой девчонки профессиональную футболистку. Но каждая девочка научится базовой технике, основам тактики и, главное, будет получать удовольствие от игры. Это правда очень классно.

    И помните, что у нас никто не будет заставлять вашу дочку что-то делать. После пробной тренировки вы с дочкой сами решите, хочет ли она тренироваться.
  • Что ваша дочка получит травму
    Смотрите, футбол — это подвижный, командный вид спорта. И получить травму, конечно, можно. Но, во-первых, дети в принципе редко травмируются, а, во-вторых, в группах начинающих темп тренировки очень невысокий, упражнения максимально неконтактные, а тренеры следят за безопасностью. Так что риск травмы совсем невысокий.

    При этом футбол развивает в детях «сильные» качества — смелость, решительность, лидерство, командное взаимодействие и т. д. И именно поэтому он так нужен девочкам. У нас про это даже есть специальное короткое и красивое видео.
  • Что над вашей дочкой будут смеяться
    Для нас самое важное — это отношение внутри GirlPower и уважение. Мы никому, ни детям, ни родителям не позволяем неуважительное отношение к кому либо на футбольном поле. Если кто-то из девчонок позволяет себе какое-либо пренебрежение или насмешку (такое бывает очень редко, но когда случается), тренер остановит тренировку и объяснит всем девочкам, что у нас так себя не ведут и почему это недопустимо.
  • Что вы не знаете, что взять с собой
    После регистрации вам придет письмо, где все очень подробно рассказано. А еще у нас есть страница, на которой мы составили список необходимого. Там все просто.
  • Что тренироваться в GirlPower дорого
    Стоимость абонемента зависит от количества тренировок в месяц. Вот тут приведены все цены на абонементы. А кроме того, у нас есть свой стипендиальный фонд для детей из семей, которым нужна поддержка. Но прежде чем покупать абонемент или подавать заявку на стипендию, обязательно сходите на бесплатную пробную тренировку.
Регистрация на бесплатную тренировку
Тренировки проходят на футбольном поле стадиона Лужники (ул. Лужники 24с8, метро Спортивная).

После регистрации на пробную, бесплатную тренировку вам придет письмо с подробной информацией, как дойти и что надеть на тренировку.

Расписание
Группы 5-6, 7-8 и 9-10 лет
Понедельник, Среда, Пятница 17:30-19:00

Группа 11-13 лет
Вторник и Четверг 17:30-19:00
Пятница 19:00-20:30
Как вас зовут?
Ваш телефон
Ваш e-mail
Имя девочки
Фамилия девочки
Выберите возраст дочки
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности, правилами оказания учебно-спортивных услуг и пользовательским соглашением.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ОСТАВЬТЕ НАМ СВОИ КОНТАКТЫ.
Мы свяжемся с вами и
всё расскажем.
Оставить контакты
+7 (499) 991−2014
media@girl-power.club
До встречи на тренировке